Bernardeschi spacca. Tuttosport: "Certezza per Mancini, alla Juve non ha convinto pienamente"

Tuttosport scrive che c'è chi crede in Federico Bernardeschi e chi no. Un paradosso. Roberto Mancini ad esempio pare crederci convintamente, l'attaccante farà parte dell'Euro-Gruppo. La maggior parte dei tecnico che hanno guidato la Juventus dal 2017 in poi, invece, qualche dubbio sulla sua funzionalità al progetto bianconero l'ha avuto. Tradotto coi fatti in un suo utilizzo a singhiozzo.