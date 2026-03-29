Bosnia-Italia nella bolgia di Zenica, L'Unione Sarda: "Palestra tra le scelte di Gattuso"
TUTTO mercato WEB
Ultimo ostacolo prima del Mondiale. La sfida contro la Bosnia si avvicina. L'Italia affronterà martedì a Zenica Dzeko e compagni nella finale playoff. Una partita difficile che andrà affrontata con il giusto piglio se si vorrà volare in estate in Canada. Possibile qualche novità di formazione e a questo è dedicato il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Bosnia-Italia nella bolgia di Zenica. Palestra tra le scelte di Gattuso".
Altre notizie Rassegna stampa
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile