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Bosnia-Italia nella bolgia di Zenica, L'Unione Sarda: "Palestra tra le scelte di Gattuso"

Bosnia-Italia nella bolgia di Zenica, L'Unione Sarda: "Palestra tra le scelte di Gattuso"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:18Rassegna stampa
Andrea Piras

Ultimo ostacolo prima del Mondiale. La sfida contro la Bosnia si avvicina. L'Italia affronterà martedì a Zenica Dzeko e compagni nella finale playoff. Una partita difficile che andrà affrontata con il giusto piglio se si vorrà volare in estate in Canada. Possibile qualche novità di formazione e a questo è dedicato il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Bosnia-Italia nella bolgia di Zenica. Palestra tra le scelte di Gattuso".

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