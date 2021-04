Cagliari-Roma, la moviola del Corriere dello Sport: "Irrati, che rischio su Pavoletti"

"Irrati, che rischio su Pavoletti", scrive il Corriere dello Sport nella moviola di Cagliari-Roma. Partita non complicata per Irrati, anche se restano dubbi su un contatto Smalling-Pavoletti. Discutibile il giallo a Cristante. Sul contatto, Pavoletti servito in area, riceve una spinta alle spalle da Smalling. Spinta rischiosa e sicuramente punibile. Tutto corretto il resto, sia lasciare correre tra Ceppitelli e Smalling e sia la rete di Carles Perez: non c'è fuorigioco.