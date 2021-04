Caos Superlega. Il QS: "Milan, attacco di Maldini e Gazidis. E ora potrebbe prenderne il posto"

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan mettendo in discussione la posizione di Ivan Gazidis come amministratore delegato del club. Il dirigente rossonero è stato troppo frettoloso nell'elogiare e prendere posizione in merito alla Superlega cosicché l'idea della società ora potrebbe essere proprio quella di sostituirlo promuovendo Paolo Maldini, adesso direttore tecnico, che invece si è scusato con i tifosi ed ha attaccato non troppo velatamente Gazidis.