Capitan Kjaer. Gazzetta dello Sport: "Fascia al braccio anche col Milan, sì di club e tifosi"

vedi letture

L'hashtag #KjaerCapitano si è moltiplicato e diffuso nelle scorse ore su Twitter, a testimonianza di un sentimento popolare che vorrebbe gli venisse riconosciuto questo premio dopo l'intervento salvifico in soccorso al compagno di Nazionale Eriksen. Un'onda così travolgente che il Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di aderire all'iniziativa: a inizio ritiro Pioli e la squadra si confronteranno sul tema, e non è escluso che la fascia possa effettivamente andare all'ex Siviglia. Il capitano in carica dal 2018 è Alessio Romagnoli, che però non è più un titolare indiscusso. Donnarumma ha salutato, Ibrahimovic è un leader ma dovrà dosare le forze. In lista insieme a Simon ci sono anche Kessié e Calabria, due grandi protagonisti della stagione appena conclusa.