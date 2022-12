Caso Juve, tra plusvalenze e manovre stipendi. Gazzetta: "I 3 filoni d'indagine"

La procura federale, per quanto riguarda l’inchiesta ai danni della Juventus, sta lavorando su tre fronti. Il primo è quello sulle manovre stipendi e le scritture private non depositate. Gli accordi presentati dal club bianconero in un modo e portati avanti in un altro, ma soprattutto le carte non depositate, potrebbero far incombere le sanzioni che prevedono un’ammenda “a cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica”, per i calciatori una “squalifica non inferiore a un mese”.

Il secondo e il terzo sono legati alle plusvalenze. La procura di Torino è convinta che le indagini, con mezzi che gli inquirenti federali non possono avere, dimostrino il dolo del cosiddetto “sistema Paratici”. Il 20 gennaio si parlerà del tutto davanti alla Corte d’Appello. A riportare tutto ciò è La Gazzetta dello Sport.