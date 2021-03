Caso Lazio-Torino. Corriere della Sera: "Chi perde ricorrerà al Collegio di garanzia del Coni"

vedi letture

"Chi perde ricorrerà al Collegio di garanzia del Coni", titola il Corriere della Sera sul caso Lazio-Torino. La sentenza sul rinvio di Lazio-Torino arriverà nei prossimi giorni, forse già oggi. Al centro del dibattito la mancata presenza del Torino all'Olimpico, causa i tanti casi di Coronavirus ed il blocco imposto dall'Asl. L'avvocato del Torino ha fatto presente come i granata non potessero rompere il blocco dell'Asl, mentre quello biancoceleste ha portato come esempio il 3 a 0 imposto all'Ucraina. Quel che è certo è che non finirà alla Corte sportiva d'Appello: chi perderà si presenterà al Collegio di Garanzia del CONI.