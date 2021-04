Caso tamponi. Il Messaggero: "La Lazio teme la caccia a Lotito. L'inibizione è possibile"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio ai biancocelesti con il titolo seguente: "La Lazio teme la caccia a Lotito. L'inibizione è possibile". Attese le motivazioni del Tribunale Federale dopo la sentenza di condanna della scorsa settimana. Lotito e i medici Pulcuni e Rodia puntano in secondo grado a scrollarsi di dosso rispettivamente i 7 e i 12 mesi di squalifica. In casa Lazio c'è il timore che la Corte d'Appello si possa rialzare l'inibizione del presidente per farlo decadere in Figc con 12 mesi e un giorno dalla sua carica.