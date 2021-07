Chiellini alza al cielo la coppa. Repubblica: "Dio consoli la Regina"

"Dio consoli la Regina", scrive stamane La Repubblica. Come urla l'Italia. Si frantumerebbero anche i vetri delle finestre se non fossero già tutte spalancate per fare entrare aria nuova. Siamo campioni d'Europa! Mortaretti e clacson, piccoli schermi sulle spiagge e una gioia che consola tantissimo dopo tutto quel buio, quelle notti spaventate e silenziose. La coppa d'argento la alzano le mani di Chiellini. Ma, prima, la abbrancano quelle di Gigio Donnarumma, il giovane gigante barbuto che para due rigori di fila agli inglesi, eternamente sconfitti. Dio consoli la Regina, che di grattacapi ne ha già parecchi.