Chiuso per virus. Corriere dello Sport: "Il Torino trema dopo il contagio"

vedi letture

Il Corriere dello Sport si concentra sui nuovi tre positivi, più un quarto caso dubbio, in casa Torino. Che fanno aumentare a sei, almeno, i contagiati tra i calciatori del Torino. Ieri è così intervenuta l'Asl Torino 1 sospendendo gli allenamenti per una settimana, dato il sospetto di un focolaio. Positivi in isolamento, squadra in quarantena. Cancellato l'anticipo di venerdì sera col Sassuolo, anche se manca la decisione ufficiale della Lega. A rischio anche la Lazio di martedì. Fortunatamente a Cagliari, ultima avversaria granata, non è scattato l'allarme: oggi i risultati dei nuovi tamponi.