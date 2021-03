Ci sono due Juventus. Tuttosport: "Con Morata in campo cambia tutto"

"Con Morata in campo cambia tutto" sentenzia Tuttosport in edicola oggi. Con lo Spezia, come all'andata, sono decisivi i cambi. Sul neutro del Manuzzi era stato decisivo l'ingresso di Ronaldo, ieri invece sono stati Morata e Bernardeschi a cambiare la sfida, a dimostrazione di quanto sia importante avere alternative su cui contare, come non è accaduto ad esempio a Verona. E così, la Juve meno convincente della stagione incassa 3 punti fondamentali che la riportano momentaneamente a -7 dall'Inter. Decisivi i cambi di Pirlo, con Morata che ha sbloccato la gara su assist di Bernardeschi, lanciando la Juve verso le prossime due sfide fondamentali, contro Lazio in Serie A e contro il Porto in Champions.