Ciro batti un colpo. La Gazzetta dello Sport: "Tutto in una notte per un gran finale"

Tutto in una notte, per Ciro Immobile, che contro la Spagna ha l'occasione di riscattare la prestazione deludente di Monaco contro il Belgio. Mancini in conferenza l'ha coccolato, ricordando come spesso "il più criticato sia quello che alla fine risolve tutto". È come se Ciro, uscito dalle mura amiche dell'Olimpico, avesse smarrito il filo: un saliscendi che ricorda l'Immobile di Siviglia - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -, prima che trovasse l'Eldorado alla Lazio. Ma proprio questa notte potrebbe nascondere il colpo per dare ragione a Mancini: quello che è più giù, ti tira su. O almeno è quello che spera il c.t.