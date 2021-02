Commisso al QS-La Nazione: "Io programmo con i soldi veri. Sarri? Notizia destabilizzatrice"

Rocco Commisso ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de QS-La Nazione. Il presidente della Fiorentina si è rivolto a chi lo accusa di non aver programmato, replicando di averlo fatto attraverso gli investimenti e dunque "coi soldi veri". Poi, sulle voci relative a Maurizio Sarri, ha dichiarato: "Sono saltato sulla sedia per la furia di una notizia falsa, una patacca: Pradè e Barone erano in tutt'altri posti". L'imprenditore italoamericano ha anche dichiarato come tale fake news porti solo destabilizzazione e confusione nello stato d'animo del tecnico Prandelli e della squadra stessa. Quanto alla questione stadio, il tycoon ha voluto sottolineare come l'ipotesi Empoli fosse una battuta.