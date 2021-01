Como-Renate, il big match che vale il 1^ posto del Girone A di Serie C. Le aperture

"Stasera il Como per il primato. Renate carico per la fuga da B": così, La Gazzetta dello Sport, apre la pagina dedicata alla Serie C, che chiuderà stasera la 20^ giornata con il big match del Girone A tra la capolista Renate e il Como, che insegue le pantere nerazzurre distanti solo due punti. Ecco quindi che la rosa prosegue: "Grande sfida stasera (ore 21, su Rai Sport) tra il Como che cerca il sorpasso in vetta e il Renate (primo a +2) che vuole la vittoria per la fuga verso la B. A Gattuso mancano Bertoncini e Walker, possibile impiego di Gabrielloni con a sinistra Terrani a sinistra: il Como ha vinto 5 gare di fila, col nuovo tecnico in casa ha sempre vinto e da 3 turni non prende gol. Invece la rifinitura del Renate (reduce da 12 gare utili) è stata seguita da diversi tifosi che hanno esposto due striscioni di sostegno".

Una sfida verità, quindi, "posticipo clou su Raisport" come l'ha definita il Corriere dello Sport, una sfida che potrebbe cambiare anche qualche equilibri: chi ha più da perdere?

Tuttosport la vede così: "Como, obiettivo sorpasso e primo posto. Ma il Renate vuole continuare a volare". "Una chance per il primo posto: contro il Renate, l’obiettivo è la vittoria, per il sorpasso in classifica. A due soli punti di distacco dalla squadra di Diana, il Como intende proseguire la serie utile. Sono undici le partite senza sconfitte, cinque le vittorie consecutive per l’imbattuto mister Gattuso, che ha avuto un grande impatto sulla squadra da quando è stato promosso in panchina. La vittoria, oltre al primo posto, consentirebbe anche di mantenere le distanze su Pro Vercelli e Alessandria. «Anche dal pareggio con la Lucchese ho tratto buonissime risposte: cerchiamo sempre di giocare e, se in vantaggio, di raddoppiare». Tutta la carica di Aimo Diana in vista del derby. Primato a +2 proprio sui lariani, anche grazie a una striscia di dodici risultati utili consecutivi, culminata con addirittura sei vittorie di fila", il dettaglio della gara.