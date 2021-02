Conte come Mourinho. Gazzetta dello Sport: "Occhio alle piccole per lo scudetto"

"Occhio alle piccole per lo scudetto", titola La Gazzetta dello Sport. L'Inter ora si è messa in una invidiabile posizione: ha il destino nelle mani e deve pensare solo a sè stessa. Anzi, deve guardarsi da sè stessa, con i suoi storici sbalzi d'umore che sembrano però superati da queste certezze invernali. Conte può comunque pesare il calendario e costruire una road map scudetto: 15 tappe fino al traguardo, dislivelli diversi ma vittoria finale mai così alla portata. Conte in Serie A viaggia ad altezza Mou. Ma Conte è consapevole che d'ora in avanti sarà vitale non seminare briciole contro le piccole, già a partire dalla sfida al Genoa di Ballardini, una delle squadre più in salute della Serie A.