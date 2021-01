Conte punta a superare Mancini e Mourinho. Tuttosport: "Inter, non c'è otto senza nove?"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri al suo interno con il titolo seguente: "Inter, non c'è otto senza nove?". Conte ha superato Spalletti in quanto a vittorie consecutive che nel '18-'19 si fermò a 7, ma adesso con un altro successo supererebbe altri due filotti: quello di Mancini nel '07-'08 e quello di Mourinho nel '08-'09. Le due strisce non sono da record perché è proprio l'attuale ct a detenerlo con 17 vittorie consecutive nel '06-'07, ma portarono comunque allo scudetto.