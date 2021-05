Corsa Champions. Capello al CorSera: "Juve-Milan è uno spareggio. Chi perde è fuori"

La volata Champions di quest'anno è un party a numero chiuso al quale tutti vogliono partecipare. Usa quest'immagine l'edizione odierna del Corriere della Sera per descrivere la lotta per un piazzamento tra le prime quattro: tra Juve e Milan, di fatto, chi perde è fuori. Ad assicurarlo è stato Fabio Capello, che ha poi aggiunto: "Sono le due squadre più in difficoltà, perdere lo spareggio sarebbe una mazzata". Per Fulvio Collovati, invece, l'unica certa del posto è l'Atalanta, "una macchina da guerra". Occhio però anche alla Lazio, chiosa il quotidiano: nel vecchio gioco delle sedie - si legge - vince quello che ha più energia quando la musica finisce, non quando comincia.