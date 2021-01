Costacurta al Corriere della Sera: "Scudetto? Inter più pronta, Milan più divertente"

L'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha parlato al Corriere della Sera del derby di domani in Coppa Italia tra i rossoneri e l'Inter: "So per esperienza che cosa vuol dire giocare derby e qualcosina, seppure inconsciamente, le due squadre lo hanno sacrificato alla sfida di domani sera. La corsa allo Scudetto è aperta alle due milanesi, alla Juve e a una quarta squadra che non dico semplicemente perché non l'ho ancora individuata. Mi piace l'organizzazione tattica e l'entusiasmo che ci mette il Milan, squadra dinamica e bella, la migliore da marzo in avanti. Merito di un incastro meraviglioso tra Maldini, Massara e Pioli. Tre persone serie e garbate che sanno fare calcio e all'occorrenza anche alzare la voce ma senza farsene accorgere. C'è qualcosa che rende i nerazzurri non costanti nei risultati, però sono favoriti sia domani sera nel derby sia per lo scudetto. Il Milan è più divertente, l'Inter più pronta. E ha fatto tesoro degli errori che le sono costati la Champions. Inoltre senza Coppe a primavera avrà un vantaggio un più".