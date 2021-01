Cristiano Ronaldo insaziabile. Gazzetta dello Sport: "Va in gol dal 2002"

Ventesimo anno solare consecutivo in cui Cristiano Ronaldo va in gol e La Gazzetta dello Sport titola: "Va in gol dal 2002". Ronaldo ha cominciato a segnare a 17 anni e alla soglia dei 36 si getta ancora alla ricerca del pallone come se fosse la sua unica ragione di vita. Adesso le sue reti in carriera sono 758, sempre più vicino a Pelé (che per i conteggi della Gazzetta è a 767) e la testa della classifica dei marcatori è tutta sua: 14 in 11 gare, a +2 sull’interista Lukaku che sfiderà a San Siro»tra due settimane. Solo nel 2014-15, quando indossava la maglia del Real, Cristiano aveva fatto meglio dopo lo stesso numero di match. Sono venti anni solari di fila che segna e sono 15 stagioni consecutive che arriva a 20 reti tra club e nazionale. Certe vette si raggiungono solo con una determinazione feroce e l’applicazione costante, oltre al talento, che però da solo non basta. Ronaldo era uscito furioso dal campo dopo la sconfitta con la Fiorentina. Aveva promesso ai tifosi che nel 2021 avrebbero visto un’altra Juventus e ieri ha guidato la squadra come un un condottiero durante la battaglia. Vuole il decimo scudetto di fila e combatterà con tutte le sue forze.