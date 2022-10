Crosetti su La Repubblica: "Juve indifendibile, ma soprattutto il capo. Squadra distrutta"

vedi letture

Il giornalista Maurizio Crosetti, sulle colonne de La Repubblica, analizza il ko della Juventus per 2-0 in casa del Maccabi Haifa in Champions League. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "La Juventus è una squadra polverizzata, distrutta. Una creatura estinta come certi bellissimi animali di cui non esiste più traccia. Un gruppo che sembra non avere più niente dentro [...]. Soffre contro chiunque perché patisce se stessa, il suo non esserci più. [...] indifendibili tutti, ma soprattutto il capo. Chi comanda senza più governare, chi fallisce così, è automaticamente un capo inutile. [...] oggi la Juventus incarna un fallimento epocale, esposta nuda all'avversario di turno e indebitata come nessuno nella storia del calcio italiano. [...]. La parallisi è innanzitutto mentale [...]. La Juve è una squadra piena di macchie [...]. Quando niente funziona, sorge addirittura il sospetto che sia impossibile ridursi così, e che una simile crisi non possa essere del tutto reale. [...] la Juventus ha sperperato un tesoro e ora vive uno dei momenti più drammatici della sua memorabile storia".