Da SuperMario alla difensa bunker: il Monza fa la voce grossa in B. Le aperture

"Monza, questa è una difesa da Serie A", così Tuttosport sulla formazione di Christian Brocchi, segnata si dalla vicenda legata a Mario Balotelli ("Balotelli sui social risponde a chi lo ha criticato: «Condizionato da questo personaggio che non ama Brescia»", così il quotidiano) ma anche da un cambio di modulo che ha reso granitica la retroguardia e proiettato la squadra ai piani alti della classifica: "Da oltre quarant’anni i tifosi del Monza non si godevano una squadra così forte in Serie B. Un’intera generazione di cuori biancorossi che ha vissuto la propria fede in mezzo a proprietà scapestrate e truffatori di ogni sorta, finendo persino nel baratro dei dilettanti, per poi rinascere e puntare a salire laddove non è stata mai grazie all’arrivo di Fininvest, Berlusconi e Galliani. Le disponibilità economiche importanti, unite al carisma nel convincere i campioni a scendere in cadetteria, hanno permesso di mettere a disposizione di Brocchi una rosa profonda che, da quando ha avuto il tempo per conoscersi veramente, ha cominciato a raccogliere risultati pesanti e punti importanti per la lotta promozione".

Ed è questo quello che ha sottolineato anche La Gazzetta dello Sport: "La svolta firmata Brocchi. Monza, ecco il ritmo da A". "Venezia è una città magica, indimenticabile ogni volta che ci passi, e anche il Monza potrebbe ricordarla a lungo dopo questa stagione. Perché è stato lì, l’11 dicembre scorso, che Cristian Brocchi ha scritto la svolta tattica che ha fatto decollare il suo squadrone. Quel pomeriggio in laguna il 4-3-1-2 è stato messo in un cassetto - dopo aver raccolto solo 14 punti in 10 partite, ultima il tracollo di Reggio Emilia (3-0) - per passare a un 4-3-3 che nelle successive 9 giornate ha portato 20 punti. In particolare, dopo il k.o. di Pescara, nelle ultime 6 giornate il Monza è andato più forte di tutti: 14 punti. Ed ecco spiegato il balzo bella scia dell’Empoli (prima volta in zona A diretta), sempre che stasera il Cittadella non piazzi il contro-sorpasso a Verona", la chiosa della rosa, che sottolinea poi che "nessuno corre così: mancano soltanto i gol di Balo".

Il Corriere dello Sport guarda invece a SuperMario: "Balotelli: Tifosi del Brescia, prendetevela con Cellino". Nel dettaglio della querelle: "Un ritorno movimentato. Dallo striscione con qualche parola di troppo fino ai problemi di parcheggio all’interno del Rigamonti per assistere alla sfida tra il Monza e la sua ex squadra. Senza dimenticare l’attacco social, al presidente Massimo Cellino. Mario Balotelli è finito ancora al centro delle polemiche durante il monday night di serie B: l’attaccante - out per un problema muscolare - si è presentato nell’impianto per sostenere i nuovi compagni dalla tribuna. L’accoglienza non è stata delle migliori visto il messaggio dei tifosi di casa: «Sono altri i giocatori che hanno amato questa città. Per noi vali zero uomo senza dignità»".