De Zerbi al Corriere dello Sport: "Allo Shakhtar per crescere, esco dalla mia comfort zone"

"Allo Shakhtar per crescere, esco dalla mia comfort zone". Queste le parole di Roberto De Zerbi al Corriere dello Sport nell'edizione odierna. L'ex tecnico del Sassuolo spiega come in neroverde si sentisse arrivato, nel punto più alto del progetto, e volesse rimettersi in gioco gestendo anche le tre gare settimanali, con una lingua nuova e con organici ricchi di stranieri che lo obbligheranno a imparare l'inglese. L'italiano ha poi rivelato di aver chiamato Fonseca per farsi guidare in una realtà ignota e di aver scelto lo Shakhtar perché è stata la squadra più vicina al suo modo di pensare calcio. Infine una rivelazione: "In Italia qualcosa si è mosso, ho avuto contatti, ma poi ho scelto l'Ucraina. C'è una società che ha una sua storia e vuole impreziosirla, mentre io esco dal Sassuolo, dove ero amato da chiunque. Non si dica che l'ho fatto per soldi, ma solo perché volevo ricominciare da zero. In Italia avrei guadagnato le stesse cifre".