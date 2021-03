Di Caro su La Gazzetta dello Sport: "Conte può cogliere l'attimo. Milan, che flop Mandzukic"

"Conte può cogliere l'attimo. Milan, che flop Mandzukic". Questo il commento di Andrea Di Caro su La Gazzetta dello Sport stamattina. Il vice direttore del quotidiano analizza la crisi rossonera e l'opportunità di fuga per i nerazzurri: "Conte ricorda molto il professor Keating che sussurrava ne 'L'attimo fuggente' la frase 'Carpe Diem'. Con un successo stasera la strada per lo scudetto potrebbe essere spianata, ma quello che è certo è che il Milan non è più continuo, sta facendo molto di più di quanto fosse lecito attendersi, ma è un dato di fatto. Mandzukic si è rivelato un flop, ma il bicchiere mezzo pieno racconta di un punto fondamentale in ottica Champions che tiene a 4 punti la banda di Gasperini che se la vedrà con l'Inter".