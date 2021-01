Disastro Roma. Il Corriere della Sera: "Finisce in 9 e male, impresa dello Spezia"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Finisce in 9 e male, impresa dello Spezia". Dopo la debacle nel derby arriva anche la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia che sarebbe arrivata anche in caso di vittoria con i giallorossi che hanno adoperato 6 cambi a fronte di 5 consentiti dal regolamento. Italiano ha mandato in tribuna Provedel, Marchizza, Estevez e Pobega, ma nemmeno lui poteva immaginare di trovarsi 0-2 dopo 15'. L'errore di Borja Mayoral è una delle sliding doors del match con le due espulsioni che completano il quadro prima della farsa. Garcia pagò con l'esonero la sconfitta con lo Spezia, Fonseca rischia di fare lo stesso. Il sogno di tutti è Daniele De Rossi affiancato da tecnico con patentino.