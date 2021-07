Domani Italia-Spagna, QS: "Tutti con Mancini, Luis Enrique contro tutti"

Il QS si sofferma su Italia-Spagna e sulla sfida nella sfida tra i due c.t.: "Tutti con Mancini, Luis Enrique contro tutti". Mancini ha conquistato l'Italia. La nostra è la Nazionale del sorriso, del messaggio positivo, del divertimento con il pallone. Tante critiche invece in Spagna per le scelte di Luis Enrique ma anche per il gioco della sua Nazionale. L'Italia del Mancio invece ricorda l'Italia di Vicini del 1990, costruita col sorriso e col talento. E Mancini è uno che diverte e si diverte. E pensa a vincere. Le convocazioni di Bastoni e Raspadori, classe '99 e 2000, sono già sulla sua agendina vista Qatar. Perché il suo pensiero è sempre stato: prendersi l'Europeo, poi il Mondiale.