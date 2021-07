Due parate per la storia. Il Mattino: "Donnarumma eroe di Wembley"

"Donnarumma eroe di Wembley", titola stamane Il Mattino. Piangono tutti, è Gigio l'eroe di Wembley. La sua vita scorre velocissima davanti a lui quando para a Sancho e Saka. I due rigori che decidono quella che è una lotteria per tutti, per chi calcia e per chi para. Due parate per la storia e alza al cielo una coppa come un altro Gigi, nel 2006 a Berlino. Un predestinato, uno che fiuta sempre il vento giusto. L'Italia è campione d'Europa, con Gigio che è anche il miglior giocatore di questa manifestazione, secondo l'UEFA. E' lui che rimedia all'errore di Jorginho, che aveva il match point ma manda tutto sul palo. Undici metri siamo noi italiani, undici metri è Gigio che si sputa sui guanti e si getta sul rigore di Saka e resta impassibile. Prima di piangere.