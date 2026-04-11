"Duello per i punti e per l'orgoglio", L'Arena: "Hellas in trasferta contro il Torino"
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Ultime chance di riaprire la corsa salvezza per il Verona. Alle 15 la squadra di Paolo Sammarco affronterà in trasferta il Torino di Roberto D'Aversa in un match molto complicato. E proprio sulla sfida in terra piemontese l'edizione odierna de L'Arena titola in taglio alto di prima pagina: "Hellas in trasferta contro il Torino: 'Duello per i punti e per l'orgoglio'".
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