Dybala il grande assente. Corriere dello Sport: "Può diventare il sacrificato sul mercato"

vedi letture

Se il grande assente di Juve-Porto è stato indiscutibilmente Cristiano Ronaldo, è bene ricordare che contro i portoghesi i bianconeri hanno dovuto fare a meno di un'altra stella in attacco, vale a dire Paulo Dybala. Una vera e propria maledizione quella della Joya in Champions: nel 2018 era squalificato contro il Real al Bernabeu, con l'Ajax resse solo un tempo, contro il Lione restò in campo per pochi minuti. E il rinnovo di contratto - evidenzia il Corriere dello Sport - continua ad essere un tormentone: dopo l'offerta da dieci milioni comprensivi di bonus a stagione, la trattativa è entrata in una fase di stallo. Tra crisi economica e flop Champions aumenta la necessità di fare cassa della Juventus, e Dybala può rientrare nel novero dei big sacrificabili.