Dzeko è bloccato. Gazzetta dello Sport: "Litiga con la Roma per un mese di stipendio"

vedi letture

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko non potrà giocare oggi pomeriggio l'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato: manca ancora l'ufficialità all'Inter. Questo perché il bosniaco avanza con la Roma dei pagamenti relativi al mese di luglio, meno di 400 mila euro, e non ha intenzione di rinunciarvi. Dall'altro lato i giallorossi sentono di aver già fatto un beau geste liberandolo, nonostante fosse in scadenza, praticamente a zero in virtù di una vecchia promessa tra galantuomini. Cioè che al centravanti era stato garantito il diritto di accordarsi con un altro club che gli avrebbe offerto un biennale. Il ds capitolino Tiago Pinto chiede a Dzeko responsabilità e riconoscenza.