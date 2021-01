Dzeko, niente scuse a Fonseca. Corriere dello Sport: "Serve ricucire per la convivenza"

vedi letture

Edin Dzeko scherza con i compagni, ma non chiede scusa a Fonseca, con il quale è calato il gelo. E il portoghese, supportato dalla società e in particolare da Tiago Pinto, non molla di un centimetro. Questa la situazione intricata che si è venuta a creare in casa Roma: "Trigoria è un mondo ovattato in cui tutto procede senza che una mossa decisiva sblocchi lo stallo - scrive il Corriere dello Sport -. Ma se le ore passano senza che qualcosa accada, con il mercato che chiude il primo febbraio, la Roma ha un problema: non può e non deve delegittimare l'allenatore, che grazie alla vittoria con lo Spezia ha guadagnato credito e credibilità, e al tempo stesso non può estromettere per sempre colui che è stato capitano, colui che ancora è un campione, colui che per ingaggio è al terzo posto dell'intera Serie A dopo gli juventini Ronaldo e De Ligt".

È quasi paradossale che la Roma, per il secondo inverno consecutivo, ragioni sulla partenza del suo capitano. Lo scorso anno toccò a Florenzi fare le valige, stavolta invece è Dzeko ad alimentare il dibattito: "Ma siccome offerte reali non ce ne sono - precisa il quotidiano -, a parte il West Ham che avrebbe pagato l'intero stipendio aggiungendo anche un indennizzo a beneficio della Roma, l'ipotesi di una convivenza forzata prende corpo ogni mattina di più".