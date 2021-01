È il giorno della Supercoppa. Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso non fa sconti all'amico Pirlo"

Gattuso e Pirlo sono pronti a contendersi un altro trofeo, per la prima volta da allenatori: "La Supercoppa non è una 'coppetta', come spesso si sente dire - si legge sul Corriere del Mezzogiorno -. Piuttosto una vetrina mondiale: tutti e cinque i continenti si sono assicurati una copertura televisiva per l'evento". I due tecnici lasceranno dunque negli spogliatoi i ricordi della complicità passata, per strappare l'uno all'altro la coppa. Nello sguardo di Ringhio c'è tutta la sana cattiveria dell'uomo che vuole fare a tutti i costi lo sgambetto alla Signora. Non a Pirlo, però, che resterà tra i suoi migliori amici in ogni caso. Gli azzurri arrivano alla sfida in fiducia dopo i sei gol rifilati alla Fiorentina, i bianconeri hanno l'obbligo di archiviare la bruciante sconfitta contro l'Inter. "Stati d'animo opposti? Sembrerebbe, non è così: il valore aggiunto della finale darà alla sfida di stasera una motivazione che prescinde da tutto quanto è successo prima", assicura il quotidiano.