È l'Italia del calcio totale. Il Messaggero: "Mancini, c.t. all'olandese"

Pur senza grandi nomi internazionali, l'Italia gioca un calcio offensivo, solido e di qualità. Dopo l'en plein nella fase a gironi, Mancini sa che ora viene il bello e il difficile, e se non si passano gli ottavi - sottolinea Il Messaggero - è come se non si fosse fatto nulla. Quello mostrato sin qui dalla sua Nazionale, però, è un calcio "totale", quel tipo di gioco conosciuto prevalentemente con l'Olanda di Cruijff. Il c.t. ha tirato dentro molti elementi bravi ad attaccare e a difendere, partendo dai terzini e dagli esterni. Da questo nasce l'equilibrio, che consente a Mancio di affidarsi al doppio play. In tutto ciò, però, emerge un piccolo difetto: si segna meno di quello che si produce. Si tratta del classico pelo nell'uovo, ma quando arriveranno test più probanti non bisognerà lasciare nulla al caso.