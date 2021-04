È nata la Superlega! La Stampa: "Un terremoto che spacca il calcio"

vedi letture

"Un terremoto che spacca il calcio", titola La Stampa oggi in edicola. Il calcio è a quel punto dei film western in cui tutti tirano fuori la pistola e se la punta contro. Sul tavolo dello scontro l'ennesima puntata della Superlega, competizione alternativa, con ingressi VIP e basata su ripetute sfide tra i top club europei. Dodici club hanno già aderito, tre sono stati invitati ma al momento ne stanno fuori: si tratta di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Paris Saint Germain. Lo scontro è frontale, dalle parole si passa ai fatti. I separatisti cercano più soldi, che non guardi ai tifosi ma ad un pubblico più ampio, a chi vuole sempre un gigante contro l'altro. Resta da capire chi è pronto ad andare in tribunale, perché lì si andrà a finire. L'Italia, con il presidente federale Gravina, è stata chiara e si è dichiarata "fortemente contraria alla Superlega, e contrastarla significa togliere l'affiliazione a chi partecipa e se i giocatori coinvolti non sono più tesserati non saranno nemmeno convocabili in nazionale".