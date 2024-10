È scoppiata la 'Baldanzi-Mania': il 2003 pronto a prendersi la Roma e la Nazionale maggiore

Dopo le ottime prestazioni sfornate con l'Under 21 di Carmine Nunziata, a Roma sta nascendo una vera e propria Baldanzi-Mania. Il giovane fantasista classe 2003 è stato uno dei migliori nell'ultimo pareggio degli Azzurrini contro l'Irlanda, mettendosi in mostra sotto gli occhi del c.t. della Nazionale maggiore Luciano Spalletti, che a fine gara lo ha elogiato: "Ci sono diversi giocatori importanti che hanno la possibilità di far parte del nostro gruppo. Ce ne sono molti bravi e uno di questi è sicuramente Baldanzi. Per quel che ha fatto vedere è uno dei più pronti". Parole che dunque spianano la strada ad un grande futuro e, magari, ai Mondiali del 2026.

Per andarci però Baldanzi dovrà anche mettersi in luce con la Roma, cosa che pian piano sta riuscendo a fare. Arrivato a gennaio dall'Empoli, il ragazzo ha un po' sofferto inizialmente il salto in un club più ambizioso e i tanti cambi in panchina che hanno portato prima De Rossi e poi Juric. Il tecnico croato lo ha preso in considerazione fin da subito, tant'è che pur non avendo ancora mai giocato da titolare in stagione, Baldanzi è il calciatore subentrato più volte (7) in tutta la Serie A. Con l'Udinese è arrivata anche la prima rete in maglia giallorossa e, nonostante la concorrenza di Dybala e Soulé resta difficile da poter scalzare, Baldanzi si candida ad un ruolo da protagonista. Lo scrive Il Messaggero.