È Zaniolo l'altra Joya di Mou. Il Messaggero: "Si lavoro al rinnovo: contatti ok e schiarita vicina"

Mourinho si aspetta il salto da Zaniolo, scrive Il Messaggero. I suoi strappi, la forza fisica, l'inventiva negli ultimi sedici metri, sono caratteristiche che fanno la differenza. Dopo l'estate travagliata, nella quale Mourinho ha temuto di perderlo, Nico si è fatto trovare in tiro e ora gli si può spalancare il futuro sia della Roma che della Nazionale. Sulla questione rinnovo i contatti con l'agente sono continui con Pinto, si lavora per un rinnovo a cifre da big. Un contratto complicato, ma per tanti, la schiarita è vicina, quasi scontata.