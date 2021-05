Effetto Friedkin. Corriere dello Sport: "A Mourinho il compito di costruire una Roma ambiziosa"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina affronta il tema della giornata ovvero il ritorno in Italia di José Mourinho. Dan e Ryan Friedkin hanno riportato entusiasmo ad un ambiente depresso con il loro primo vero colpo da quando sono arrivati a Roma. Il colpo mediatico anche per le tempistiche è stato eccezionale: il 21 sono stati avviati i contatti in conference call, il 26 di persona, a Londra, quando lo hanno incontrato per la firma, mentre Tiago Pinto era rimasto a Roma. Il 21 Mourinho era già convinto di accettare e lo dimostra il messaggio inviato ad un dirigente italiano. Gli è stato chiesto di costruire la nuova Roma con un progetto ambizioso lavorando in collaborazione con Tiago Pinto.