Corriere della Sera: "Beffa ai supplementari. Juve eliminata dal Porto"

"Beffa ai supplementari. Juve eliminata dal Porto". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica ai bianconeri nel taglio alto della prima pagina nell'edizione odierna. Finisce agli ottavi contro il Porto la corsa della squadra di Pirlo, CR7 non incide. Un palo, una traversa, tante occasioni ma anche un uomo in più per oltre un'ora. Chiesa super ma non basta, Pirlo è fuori.