Corriere della Sera: "Donnarumma senza squadra, Raiola accelera con la Juve"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica al suo interno un pezzo a Gianluigi Donnarumma. Il quotidiano spiega come il classe '99 andrà agli Europei senza squadra ed il suo agente è attualmente a Milano per accelerare con la Juventus, ma Allegri stima Szczesny e non vuole separarsene. Il Barcellona cerca un portiere che sia però bravo anche con i piedi.