Corriere della Sera, Juventus: "Le giornate di Pirlo"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente al suo interno: "Le giornate di Pirlo". Il tonfo con il Milan non ha effetti immediati. Si crede ancora nella Champions e nella Coppa Italia. Avanti con Andrea fino alla fine. Agnelli ha deciso: non si cambia adesso. CR7 a Maranello, una Ferrari Monza per lui.