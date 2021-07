Corriere della Sera: "La Nazionale di Mancini contro il Belgio di Lukaku"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica nel taglio alto uno spazio all'Italia con il titolo seguente: "La Nazionale di Mancini contro il Belgio di Lukaku". Dopo la collezione di record e quasi tre anni senza sconfitte, gli Azzurri cercano un posto in semifinale. Mancini: "Cosa vogliamo? Divertirci e segnare un gol in più del Belgio".