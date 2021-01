La Stampa, Juve: "Alex Sandro positivo al Covid. Col Milan test decisivo per lo scudetto"

"Alex Sandro positivo al Covid. Col Milan test decisivo per lo scudetto". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina alla Juventus. Ultima chiamata per i bianconeri a -10 dal Milan capolista: serve la vittoria a San Siro per rilanciarsi. Al big match non prenderà parte Alex Sandro, positivo al Covid: ansia per il contagio.