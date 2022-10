Empoli-Milan, la moviola della Gazzetta dello Sport: "Mano di Ballo Touré, non è rigore"

Un paio di episodi discussi nel corso di Empoli-Milan, che ha regalato la vittoria ai rossoneri di Stefano Pioli a termine di una gara molto equilibrata e decisa proprio negli istanti finali, grazie ad un uno-due firmato Ballo Touré e Rafa Leao. Proprio il difensore senegalese si è reso protagonista di un episodio al limite nel primo tempo: su un tiro di Haas, il difensore sfiora con la mano in area di rigore, con il pallone che gli schizza sul costato prima di essere deviato. L'arbitro Aureliano lascia correre, in maniera corretta: come scrive la Gazzetta dello Sport il braccio del difensore non aumenta il volume corporeo.

Altre discussioni, invece, sull'azione che porta al gol di Ante Rebic, viziato da una rimessa laterale battuta da Tonali in una posizione errata. Il centrocampista del Milan batte una decina di metri più avanti, scatenando le proteste degli empolesi, con Zanetti che viene anche ammonito.