Festa McKennie, Tuttosport: "La Juve multerà fino al 30% dello stipendio. Oggi Pirlo chiarirà"

Pur non avendo comunicato ufficialmente decisioni in merito alle sanzioni disciplinari che verranno inflitte a Dybala, Arthur e McKennie, sorpresi dai Carabinieri in una festa a casa del texano, la Juve comminerà certamente ai tre una multa pari fino al trenta percento di una mensilità netta. L'edizione odierna di Tuttosport specifica però come siano in ballo procedure più gravose, come la sospensione temporanea dagli allenamenti e la non convocazione per il derby con il Torino. Toccherà ad Andrea Pirlo chiarire la situazione nella conferenza di oggi, dopo aver soppesato con i dirigenti la volontà di prendere provvedimenti esemplari e l'esigenza di non assumere decisioni che potrebbero rivelarsi eccessivamente lesive per i risultati bianconeri.