Final 4 a Wembley, ma contagi alle stelle. Corriere dello Sport: "Si studia bolla per i tifosi"

vedi letture

Il Corriere dello Sport scrive che i 16.135 nuovi contagi in Inghilterra mettono a repentaglio la possibilità che i tifosi stranieri possano assistere alla Final Four dell'Europeo senza la quarantena all'arrivo in UK. Una soluzione potrebbe essere una sorta di "bolla" per cui i tifosi verrebbero scortati dall'aeroporto allo stadio e di nuovo all'aeroporto. Si teme però che sarà molto difficile.