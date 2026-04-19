Finisce 1-1 contro l'Atalanta, La Repubblica (ed. Roma): "Roma, la Champions si allontana"
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"Roma, un pari con l'Atalanta. La Champions si allontana". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. La squadra di Gian Piero Gasperini va subito sotto all'Olimpico contro i nerazzurri di Palladino (a segno con Krstovic) ma Hermoso riesce comunque ad evitare la sconfitta, Un 1-1 che però allontana i giallorossi dalla zona Champions.
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