Fiorentina, Il QS-La Nazione: "Il piano viola per Vlahovic. Cosa serve per il rinnovo?"

Inevitabilmente l'edizione odierna del QS-La Nazione questa mattina si interessa di Dusan Vlahovic e di un futuro che dovrà ancora essere scritto: "Vlahovic tesoro e banco di prova: un piano per valorizzare Dusan" è il titolo scelto dal quotidiano che spiega come sia evidente che la Fiorentina dovrà misurarsi con la volontà di un giovane calciatore che avrà molte opportunità di fronte a sé. La carica simbolica che avrebbe un eventuale rinnovo del serbo sarebbe enorme nell'ottica del progetto Commisso e su questo il lavoro delle due parti sarà davvero complesso, in modo da offrire a Dusan il giusto riconoscimento economico. Ecco perché il rilancio di mister Mediacom, atteso a Firenze in settimana, diventerà centrale per la questione Vlahovic. Al quale è stato aggiornato lo stipendio all’inizio della stagione (con i premi relativi ai gol si avvicinerà agli 800mila euro) con un ritocco ulteriore rispetto a quello previsto dal contratto quinquennale firmato nel 2018: tutto dunque dovrà essere riparametrato, per evitare di avvicinarsi al 2022 (l’anno che precederebbe lo svincolo) senza passi in avanti sul fronte contrattuale. Poche notizie per ora da parte della Fiorentina, mentre il manage Rristic si sta comportando come un agente consapevole di avere un tesoro fra le mani.