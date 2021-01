Fiorentina, un problema chiamato gol. Tuttosport: "C'è Caicedo, Inglese l'alternativa"

"C'è Caicedo, Inglese l'alternativa". Questo il titolo che Tuttosport in edicola stamani dedica al mercato della Fiorentina. Il problema del gol è evidente così come lo è il fatto che il laziale rappresenti il centravanti esperto capace di far crescere Vlahovic senza fargli ombra e dare il proprio contributo. In biancoceleste vorrebbe più spazio ed il suo contratto scadrà nel 2022, ecco perché la Fiorentina può convincere Lotito in tempi rapidi pur senza coinvolgere Biraghi, ritenuto incedibile. L'entourage dell'attaccante dovrebbe ricevere dai viola una proposta fino al 2023, ma sono anche altre le piste aperte: c'è Inglese, corteggiato in passato e stimato tuttora con il quale si intavolerebbe una trattativa sulla base di un prestito biennale.