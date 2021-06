Fiorentina, Vlahovic resta. QS-La Nazione: "E ora quattro acquisti per il decollo"

Il QS-La Nazione in edicola questa mattina fa il punto sulla Fiorentina e sulle varie situazioni dei calciatori in rosa partendo da Dusan Vlahovic che andrà in ritiro a Moena e resterà sicuramente viola per un’altra stagione, è finito il tormentone sul mercato. Nel frattempo è in corso la missione che punta a rimodulare il suo contratto (in scadenza nel 2023) in modo da trovare gli spazi per un prolungamento sulla base di un ingaggio adeguato (circa 3 milioni) e un accordo su una clausola rescissoria o un meccanismo equiparabile da valutare in base agli obiettivi raggiunti. Ma il fatto importante è che si può considerare chiusa l’asta quotidiana con le indiscrezioni sul futuro di Vlahovic lontano da Firenze. Almeno quattro gli acquisti di spessore che la Fiorentina ritiene di avere in canna: un difensore, un centrocampista e due esterni di attacco. Le maggiori certezze sul mercato che verrà riguardano, per il momento, la linea mediana. In questo senso, tutti gli indizi convergono ancora su Sergio Olivera, classe 1992, valutato 18 milioni più 2 di bonus, pezzo pregiato del Porto e della Nazionale portoghese, obiettivo gradito a Gattuso.