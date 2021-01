First reaction: shock. Gazzetta dello Sport: "La Juve dei 9 scudetti demolita dall'Inter"

La Gazzetta dello Sport titola stamane sul big match di ieri sera: "La Juve dei 9 scudetti demolita dall'Inter". First reaction: shock. Because la Juve dei 9 scudetti è stata demolita dalla migliore Inter stagionale che avrebbe potuto dilagare oltre i gol di Vidal e Barella. Sorprendente soprattutto il modo con cui i campioni d’Italia hanno accettato la sconfitta, quasi senza combattere, costruendo pochissimo, con una precarietà tattica preoccupante, ben rappresentata dal secondo gol: è bastato un lancio lungo di Bastoni a tagliare fuori tutta la squadra.

Il giorno dopo, l’Inter ha stracciato quel gap, ha sconfitto la Juve come non le riusciva dal settembre 2017, ha affiancato il Milan al comando, 7 gradini sopra i bianconeri. Oggi Pioli può allungare ancora, ma intanto Conte ha passato la notte in vetta. E non è poco. Per solidità, personalità, continuità di gioco, forse è stata addirittura la sua migliore Inter di sempre. Ha segnato con gli uomini più suoi (Vidal e Barella) e hanno brillato Lukaku e Bastoni, cioè le sue migliori creature tattiche. Ora deve lavorare per dare continuità ed essere più competitivo contro squadre chiuse che non concedono corse a campo aperto. Ma non può più nascondersi. Con questa truppa e senza coppe, l’Inter è candidata d’obbligo al titolo.