Garanzini su La Stampa: "Miglior Nazionale degli ultimi 15 anni. Manca solo un bomber"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa pone sotto i riflettori l'importanza del momento in cui si svolge l'Europeo. La speranza è quella che siano notti magiche in campo, ma la certezza è che devono essere notti consapevoli fuori, provando tutti insieme a non dimenticare perché la competizione sia slittata di un anno ovvero la pandemia. La strada è in discesa ed è appurato, ma il piede sul freno deve essere il primo dei riflessi condizionati, mentre per quanto riguarda il campo stasera parte la sfida dell'Italia che si spera possa arrivare almeno fino ai quarti di finale, ma senza negarsi obiettivi ulteriori. Per come occupa il campo e per come interpreta la partita è sicuramente l'Italia più bella da molto tempo e la più forte dal 2006 ad oggi, peccato solo per la mancanza di un centravanti di vera statura internazionale.